Kasalar doldu vatandaşın cebi boşaldı: Ağustosta rekor vergi geliri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 288,1 milyar TL oldu. Böylece aylık bazda 96 milyar 705 milyon TL’lik bütçe fazlası verildi.

Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 11,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla ise 276,4 milyar TL oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

2024 yılı Ağustos ayında bütçede 129,6 milyar TL açık oluşmuşken, 2025’in aynı döneminde bu açık fazlaya dönüşerek 96,7 milyar TL’lik artıya geçti. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında faiz dışı açık 32,5 milyar TL iken, bu yıl aynı ayda 276,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

GİDERLERDE YÜZDE 45’LİK ARTIŞ GÖZLENDİ

2025 Ağustos ayında bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla %45,2 oranında yükseldi ve 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL oldu. Bu harcamaların 179,7 milyar TL’si faiz ödemeleri, 1 trilyon 11 milyar TL’si ise faiz dışı harcamalar olarak kaydedildi.

Bu yıl için öngörülen toplam bütçe gider ödeneği 14 trilyon 731 milyar TL olurken, yalnızca Ağustos ayında yapılan harcamalar, bu ödeneğin %8,1’ine ulaştı. Geçen yıl bu oran %7,4 seviyesindeydi.

Faiz dışı harcamalar, 2024’ün aynı dönemine göre %39,9 artışla 1 trilyon TL’yi geçti. Bu kalemin bütçe gerçekleşme oranı da bir önceki yılın %7,4’lük seviyesinden %7,9’a çıktı.

VERGİ GELİRİN TEMELİ OLDU

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2025 yılı Ağustos ayında 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak hesaplandı. Bu tutarın devasa payını vergi aldı: 1 trilyon 150 milyar TL! Vergi dışı gelir ise sadece 113,4 milyar TL oldu.

2024 yılı Ağustos ayında 690 milyar 720 milyon TL olarak kayda geçen bütçe gelirleri, bu yıl %86,5 oranında artış gösterdi. Gelirlerin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2024’te %8,2 iken, bu yıl %10,1’e çıktı.

VERGİ GELİRLERİNDE YÜZDE 99’LUK ARTIŞ

Vergi gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre %99,5 artarak 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL’ye ulaştı. Bu gelirlerin bütçe ödeneğine göre gerçekleşme oranı da 2024’te %7,8 seviyesindeyken, 2025’te %10,3 olarak gerçekleşti.