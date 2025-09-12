Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!

Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!
Yayınlanma:
Ormanlık alana atılan çöplere isyan eden Tuğba Özay, "Her şeyden vergi alıyorsunuz" diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi.

Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ormanlık alana bırakılan çöpleri toplayarak yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Özay, belediyelere seslenerek, "Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı" diyerek isyan etmişti.

tugba-ozay.webp

"HER ŞEYDEN VERGİ ALIYORSUNUZ"

Yeni bir paylaşım yapan Özay, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi. Özay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 hafta oldu hala haberiz… Evet daha çok duyurun, daha çok paylaşın! Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası."

tugba-ozay-paylasim.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

