Burcu Özberk isyan etti: İnsanların kafasını şişirmeyin

Burcu Özberk isyan etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yurt dışından gelip Türkiye hakkında olumsuz yorum yapan arkadaşlarına sosyal medyadan isyan etti.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam dizilerindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, yurt dışından Türkiye’ye kısa süreliğine gelen ve sürekli ülke hakkında olumsuz yorum yapan arkadaşlarına tepki gösterdi.

burcu-ozberk.webp

Fahriye Evcen veda ettiFahriye Evcen veda etti

"ARKADAŞLARIMDAN RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM"

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı… Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin."

burcu-ozberk-paylasim.png

Ünlü oyuncunun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Magazin
Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!
Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!
Fahriye Evcen veda etti
Fahriye Evcen veda etti