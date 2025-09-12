Burcu Özberk isyan etti: İnsanların kafasını şişirmeyin
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yurt dışından gelip Türkiye hakkında olumsuz yorum yapan arkadaşlarına sosyal medyadan isyan etti.Sitemizi Haberler'de takip edin
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.
Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam dizilerindeki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, yurt dışından Türkiye’ye kısa süreliğine gelen ve sürekli ülke hakkında olumsuz yorum yapan arkadaşlarına tepki gösterdi.
"ARKADAŞLARIMDAN RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM"
Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı… Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin."
Ünlü oyuncunun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
