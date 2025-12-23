Hülya Avşar ölümden döndü: Denize uçmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgilere göre kaza, sanatçının Tarabya Sahil yolunda ilerlediği sırada yaşandı. Habertürk'te yer alan habere göre bir anlık dikkatsizlik sonucu fren yerine yanlışlıkla gaza basan Hülya Avşar, aracın kontrolünü kaybetti. Hızla savrulan lüks otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

BÜYÜK FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın en dehşet verici detayı ise aracın çarptığı duvarın hemen arkasında denizin bulunmasıydı. Avşar'ın kullandığı otomobilin denize uçmasını çarptığı duvar engelledi.

LÜKS ARAÇTA AĞIR HASAR

Kaza sonrası Hülya Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan lüks otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

