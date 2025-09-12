Fahriye Evcen veda etti

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarıyla 2025 yazına veda etti. Paylaştığı bir kare dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımıyla 2025 yazına veda etti. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, yaz boyunca çekilen tatil karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Evcen, gönderisine "Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda... Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Evcen paylaşımında eşi Burak Özçivit ile bir karesine de yer verdi.

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 2023’te ise Kerem’i kucaklarına almıştı.

Son dönemde çiftin ilişkisiyle ilgili çıkan ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul etmiş, Evcen’in Instagram profilinden soyadını kaldırması iddiaları alevlendirmişti. Ünlü çift, kısa süre sonra birlikte verdikleri bir pozla bu söylentileri yalanlamıştı.

Evcen’in son paylaşımı da hem yaz sezonuna hem de haklarında çıkan dedikodulara kapanış niteliğinde oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

