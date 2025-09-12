Breaking Bad yıldızı arabasını yıkarken gözaltına alındı

Breaking Bad yıldızı arabasını yıkarken gözaltına alındı
Yayınlanma:
Breaking Bad dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Raymond Cruz, arabasını yıkarken bir çocuğu ıslattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Tuco Salamanca karakteriyle hafızalara kazınan 60 yaşındaki ünlü oyuncu Raymond Cruz, Los Angeles’ın Silver Lake semtinde aracını yıkarken yaşanan tartışma sonrası gözaltına alındı.

Olay, ünlü oyuncunun aracını yıkadığı sırada yol üzerinde duran bir çocuğu "Lütfen çekilir misin?" diyerek uyarmasıyla başladı.

İddiaya göre Cruz, uyarıya rağmen hareket etmeyen çocuğu hortumla ıslattı. Çocuğun ailesi polisi arayarak Cruz’dan şikayetçi oldu.

raymond-cruz-breaking-bad.webp

DURUŞMA 1 EKİM'DE

Los Angeles polisi tarafından “hafif darp” şüphesiyle gözaltına alınan Cruz, yaklaşık iki saatlik işlem sürecinin ardından kefaletsiz olarak serbest bırakıldı. Oyuncu, 1 Ekim’de görülecek duruşma için mahkemeye çağrıldı.

Cruz’un menajeri Raphael Berko, olayın tamamen bir kaza olduğunu ve oyuncunun kimseyi bilerek hedef almadığını söyledi. Berko ayrıca Cruz’un sabıkasız olduğunu ve 25 yılı aşkın süredir mahallede sorunsuz bir şekilde yaşadığını vurguladı.

raymond-cruz-001.webp

Raymond Cruz, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerindeki performansının yanı sıra Training Day filmiyle de tanınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

