37 yaşındaki ünlü oyuncu yüksekten düşüp öldü!

Çin’in popüler oyuncularından Yu Menglong, 37 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, Pekin’de bir arkadaşının dairesinde yüksek katlardan düşerek yaşamını yitirdi.

50 milyar kişi tarafından izlenen Netflix dizisi Eternal Love ile tanınan Yu Menglong’un ani ölümü, Asya’daki hayranlarını yasa boğdu. Ölüm haberi, menajerlik ajansı tarafından doğrulandı.

Açıklamada, "Dayanılmaz bir üzüntüyle sevgili Menglong’umuzun 11 Eylül günü bir binadan düşerek öldüğünü duyururuz. Polis her tür suç ihtimalini eledi. Yu Menglong’un huzur içinde yatmasını diler, acılı ailesine güç ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gelen haberlere göre, Menglong arkadaşının dairesinde beş ya da altı arkadaşıyla birlikteydi. Sabaha karşı 02:00 civarında uyumak için odaya çekildi ve kapıyı kilitledi. Yaklaşık dört saat sonra arkadaşları evden ayrılmaya hazırlanırken Menglong’u aradılar ancak içeride bulamadılar.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Cansız bedeni, köpeğini gezdiren bir çevre sakini tarafından bulundu ve hemen polis çağrıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.