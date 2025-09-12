Başrol oyuncusu sakatlandı: Çekimler 2026'ya ertelendi

Merakla beklenen Highlander filminin çekimleri öncesi, başrol oyuncusu Henry Cavill antrenman sırasında sakatlandı.

Cavill’in yaşadığı sakatlığın ciddiyet arz ettiği ve bu durumun filmin çekimlerinin ertelenmesine neden olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki dünyaca ünlü aktörün yaşadığı sakatlık, filmin çekimlerinin 2026’ya kaydırılmasına neden oldu.

1986 yapımı kült klasik filmin yeniden çekiminde, ayrıca Russell Crowe, Dave Bautista ve Djimon Hounsou gibi isimler de yer alıyor. Orijinal filmde ise Christopher Lambert ve Sean Connery rol almıştı.

Film, ölümsüz bir İskoç kılıç ustasının diğer ölümsüz savaşçılarla mücadele ederek özel bir güce ulaşma hikâyesini anlatıyor.

CAVILL'İN HEYECANI YARIM KALDI

2014 yapımı John Wick filminin yönetmeni Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstlendiği proje, fantastik aksiyon tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Cavill, Temmuz ayında verdiği röportajda bu yaz boyunca tamamen Highlander projesine odaklandığını söylemişti:

"Bu proje tüm dikkatimizi alıyor. Karakteri oynamak çok eğlenceli olacak ve Chad Stahelski ile çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Çok yetenekli bir yönetmen."