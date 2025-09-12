Harika Avcı yıllar sonra ortaya çıktı! Mesajı yolladı

Uzun süredir gözlerden uzak olan ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Harika Avcı, müzik dünyasına geri dönüş yaptı.

Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Avcı’nın, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları yaşadığı, hatta siroz teşhisi konulduğu ve tedavi olmayı reddettiği iddia edilmişti.

Aradan geçen yılların ardından Harika Avcı, “Anılar” adlı şarkıyı seslendirdi ve sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. Avcı, paylaştığı videoda, "Sizce beni klonlamış olabilir mi? Yapay zekâ demesinler" diyerek dikkat çekti.

"BANA GÜÇ VE SEVGİ OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Takipçilerine mesaj yollayan Harika Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum."

Avcı’nın bu dönüşü, sevenleri tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle karşılandı.