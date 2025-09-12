Mahsun Kırmızıgül "vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Cenazeme gelmeyin!

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber bültenlerinin sanatçılara hak ettiği değeri vermediğini vurgulayan Kırmızıgül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haber bültenleri.. Sözüm size.. Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer vermiyorlar. Yaşarken görmezden geliyorlar. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlıyorlar.. Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur… Kaybettiklerimizde bu acı tabloya defalarca şahit olduk.

Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar. Ama bugün çoğu haber kanalı ve haber bültenleri , sanatçının sesine yer vermek yerine; yolsuzluğa batmış hırsızlara, ikiyüzlü sahtekârlara, günübirlik çıkarların temsilcilerine yer veriyor. Yazıklar olsun!

Bir zamanlar Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar, Ufuk Güldemir, Uğur Dündar gibi gerçek gazeteciler vardı. Onlar halkın sanatçısına, emeğine sahip çıktılar; yaşarken değerlerini bildiler ve sanatçıları ana haberlere taşıdılar. Bugün gelinen nokta ise utanç vericidir.

Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz! Artık yanımızda duran, bizlerin alın terini gören, emeğimize saygı duyan ve bunu haber bültenlerinde yer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağım.