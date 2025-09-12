"Annemsiz yapamıyorum" diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın menajeri gerçeği açıkladı

"Annemsiz yapamıyorum" diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın menajeri gerçeği açıkladı
Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ı kaybettikten sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajla sevenlerini korkutmuştu. Ünlü oyuncunun menajeri Önem Günal'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sevenlerini korkutmuştu.

Şahinkaya, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düşmüştü.

nilperi-sahinkaya-meltem-vural.jpg

Kısa süre içinde bu paylaşımı silen ünlü oyuncunun hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, takipçilerini telaşlandırmıştı.

" O PSİKOLOJİYLE BUNLARI YAZMIŞ"

Olayın ardından Nilperi Şahinkaya’nın menajeri Önem Günal açıklama yaptı. 2.sayfa'nın haberine göre Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Nilperi 6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve oldukça zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story’yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, int*h*r etmek gibi bir şey yok."

nilperi-sahinkaya.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

