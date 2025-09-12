"Resmi Araç" skandalı sonrası Şevval Şahin'e kötü haber

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Burak Ateş’in kendisine tahsis ettiği araçla bir otelden çıkarken görüntülenmişti. Aracın ön camındaki "resmi hizmete mahsustur" yazısı büyük tepki çekmiş, Ticaret Bakanlığı söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtmişti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, araç sahibi Burak Ateş hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

LANSMANI İPTAL EDİLDİ

Bu gelişme Şevval Şahin'i de etkiledi. İlk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şahin'in lansmanı, tam da bu olayların ardından iptal edildi.

Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ancak yeni bir tarih paylaşmadı.

Bu işe sevgilisi Burak Ateş’in desteğiyle giren Şahin'in, bu gelişmeler sonrası marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu.