"Resmi Araç" skandalı sonrası Şevval Şahin'e kötü haber

"Resmi Araç" skandalı sonrası Şevval Şahin'e kötü haber
Yayınlanma:
"Resmi Araç" skandalının ardından Şevval Şahin'e kötü haber geldi. Bir giyim markası kuran Şahin'in lansmanı iptal edildi.

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Burak Ateş’in kendisine tahsis ettiği araçla bir otelden çıkarken görüntülenmişti. Aracın ön camındaki "resmi hizmete mahsustur" yazısı büyük tepki çekmiş, Ticaret Bakanlığı söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtmişti.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, araç sahibi Burak Ateş hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

evval-sahin-arac.webp

Model geri mi dönüyor? Fatma Turgut açıkladıModel geri mi dönüyor? Fatma Turgut açıkladı

LANSMANI İPTAL EDİLDİ

Bu gelişme Şevval Şahin'i de etkiledi. İlk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şahin'in lansmanı, tam da bu olayların ardından iptal edildi.

Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ancak yeni bir tarih paylaşmadı.

evval-sahin.webp

Bu işe sevgilisi Burak Ateş’in desteğiyle giren Şahin'in, bu gelişmeler sonrası marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu.

Kaynak:Sabah

100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Magazin
"Annemsiz yapamıyorum" diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın menajeri gerçeği açıkladı
"Annemsiz yapamıyorum" diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'nın menajeri gerçeği açıkladı
Model geri mi dönüyor? Fatma Turgut açıkladı
Model geri mi dönüyor? Fatma Turgut açıkladı