Model geri mi dönüyor? Fatma Turgut açıkladı

Yayınlanma:
Yıllar sonra Model hakkında konuşan Fatma Turgut, grubun yeniden bir araya gelme ihtimali hakkında konuştu.

2016’da dağılan alternatif rock grubu Model'in solisti Fatma Turgut, katıldığı bir programda hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden Turgut’a, "Bir belgesel, yeni şarkı veya konser projesi kapsamında Model yeniden bir araya gelir mi?" sorusu yöneltildi.

FATMA TURGUT'TAN BİR ARAYA GELME SİNYALİ

Ünlü şarkıcı soruya, "Tabii ki, bence diğer arkadaşlarım da bunu düşünecektir" yanıtını verdi. Bu sözler, grubun yeniden bir araya gelme ihtimaliyle ilgili umutları artırdı.

2005 yılında Okan Işık, Aşkın Çolak ve Can Temiz tarafından kurulan grup, 2007’de Fatma Turgut ve Serkan Gürüzümcü’nün katılmasıyla kadrosunu tamamlamıştı.

​​​​​​​Grup, Pembe Mezarlık ve Değmesin Ellerimiz gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ancak 2016 yılında Fatma Turgut’un ayrılık açıklaması ve grubun resmi hesaplarından yapılan açıklamayla Model dağılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

