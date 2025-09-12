Bebeğini kaybeden Ege Kökenli ilk kez konuştu: Milyonda bir ihtimal!

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen Ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesini paylaşarak hayranlarını sevindirmişti. Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, mayıs ayında 22 haftalık bebeğini kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" sözleriyle duyuran Kökenli, yaşadığı kaybın ardından bir süre sosyal medyaya ara verdi.

"MİLYONDA BİR İHTİMALLE GERÇEKLEŞEN BİR DURUM"

Katıldığı bir programda yaşadıklarını ilk kez anlatan ünlü oyuncu, "Doktorlar milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir durum olduğunu söylediler. Bir erken doğum vakası şeklinde oldu. Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…" ifadelerini kullandı.

Efsane dizinin son üyesi de hayatını kaybetti

"PEK ÇOK ANNENİN BENZER ACILAR YAŞADIĞINI ÖĞRENDİM"

Bu tür kayıpların daha fazla konuşulması gerektiğini vurgulayan Kökenli, şöyle dedi: