Efsane dizinin son üyesi de hayatını kaybetti

Yayınlanma:
ABD'de, 1970’lerin kült dizisi Alice'in orijinal kadrosunun hayatta kalan son üyesi Polly Holliday de 88 yaşında vefat etti.

The Parent Trap ve Mrs. Doubtfire filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Polly Holliday, 88 yaşında vefat etti.

Holliday’in temsilcisi üzücü haberi doğrulayarak, oyuncunun 9 Eylül’de Manhattan’da hayatını kaybettiğini açıkladı.

polly-holliday.webp

Polly Holliday, 1970’lerin sevilen dizisi Alice'te canlandırdığı Florence Jean Castleberry (Flo) rolüyle hafızalara kazınmıştı. Holliday, dizinin kısa ömürlü yan dizisi Flo'da da aynı karakteri yeniden canlandırmıştı.

3 EMMY ADAYLIĞI VARDI

Holliday, Alice dizisinin orijinal kadrosunun hayatta kalan son üyesiydi. 1970’lerin sonlarında büyük çıkış yakalayarak üç Emmy adaylığı kazanmıştı.

polly-holliday-alice.jpg

Oyuncu, 1984’te Gremlins, 1986’da ise The Golden Girls dizilerinde rol aldı. Holliday ayrıca hukuk draması dizisi The Client’ta Momma Love karakteriyle başrollerden birini üstlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

