Efsane dizinin son üyesi de hayatını kaybetti
The Parent Trap ve Mrs. Doubtfire filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Polly Holliday, 88 yaşında vefat etti.
Holliday’in temsilcisi üzücü haberi doğrulayarak, oyuncunun 9 Eylül’de Manhattan’da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polly Holliday, 1970’lerin sevilen dizisi Alice'te canlandırdığı Florence Jean Castleberry (Flo) rolüyle hafızalara kazınmıştı. Holliday, dizinin kısa ömürlü yan dizisi Flo'da da aynı karakteri yeniden canlandırmıştı.
3 EMMY ADAYLIĞI VARDI
Holliday, Alice dizisinin orijinal kadrosunun hayatta kalan son üyesiydi. 1970’lerin sonlarında büyük çıkış yakalayarak üç Emmy adaylığı kazanmıştı.
Kral Charles ve Prens Harry aylar sonra yüz yüze!
Oyuncu, 1984’te Gremlins, 1986’da ise The Golden Girls dizilerinde rol aldı. Holliday ayrıca hukuk draması dizisi The Client’ta Momma Love karakteriyle başrollerden birini üstlendi.