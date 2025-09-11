Kral Charles ve Prens Harry aylar sonra yüz yüze!

İngiltere'ye giden Prens Harry, Londra’da babası Kral Charles ile 50 dakikalık özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, ikilinin Şubat 2024’ten bu yana ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

Prens Harry ve Kral Charles, 18 ay aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Çarşamba günü Londra’daki Clarence House’ta gerçekleşen buluşmada baba-oğul, 50 dakikalık özel bir sohbet gerçekleştirdi.

2020’den bu yana ABD’de yaşayan Prens Harry, bu hafta hayır etkinlikleri için İngiltere’de bulunuyordu. Son olarak Şubat 2024’te, babasının kanser teşhisi sonrasında kısa bir görüşme için ülkeye gelmişti.

UZLAŞMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Son aylarda iki taraf arasında bir yakınlaşma sinyali dikkat çekmişti. Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyet ailesiyle sorunlar yaşayan Prens Harry, Mayıs ayında verdiği röportajda, "Ailemle barışmak isterim. Artık kavga etmenin bir anlamı yok. Hayat çok değerli." diyerek uzlaşma mesajı vermişti.

Prens William ile bu hafta bir araya gelmediği bilinen Prens Harry, bugün İngiltere’den ayrılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

