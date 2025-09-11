Son Dakika | İngiltere ABD büyükelçisini Epstein bağlantıları sebebiyle kovdu

Son Dakika | İngiltere ABD büyükelçisini Epstein bağlantıları sebebiyle kovdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, pedofil milyarder Jeffrey Epstein davası kapsamındaki belgede adı geçen ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'ı kovduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle Peter Mandelson'ı ABD büyükelçisi görevinden kovduğunu açıkladı.

Eski lider Tony Blair yönetiminde partinin başarısında kilit rol oynayan deneyimli İşçi Partisi politikacısı Mandelson, Epstein'ı “en iyi arkadaşım” olarak tanımlayan bir mektubun yer aldığı bir doğum günü kitabının yayınlanmasının ardından, Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştu.

BAŞBAKAN STARMER TALEP ETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, “Peter Mandelson'ın e-postalarında yer alan ek bilgiler ışığında, başbakan dışişleri bakanından onu büyükelçi görevinden almasını talep etti” dendi.

“E-postalar, Peter Mandelson'ın Jeffrey Epstein ile olan ilişkisinin derinliği ve kapsamının, atandığı sırada bilinenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu gösteriyor.”

EPSTEİN'A 'ERKEN TAHLİYE İÇİN MÜCADELE ET' DEMİŞ

Çarşamba günü The Sun gazetesi, Epstein'ın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasından kısa bir süre önce Mandelson'ın Epstein'a “erken tahliye için mücadele et” dediğini gösteren e-postaları yayımladı.

Mandelson, 2008 yılının haziran ayında reşit olmayan birine fuhuş teklif ettiği için hapis cezasını çekmeye başlamadan önce Epstein’a “Sana çok saygı duyuyorum” demişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 'YENİ BİLGİ' DİYEREK KOVDU

E-postalar, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar'ın, o dönemde zengin ve bağlantıları güçlü bir iş insanı olan Epstein için 2003 yılında derlenen 50. yaş günü albümünü yayımlamasının ardından ortaya çıktı. Bu albümde Mandelson, el yazısı notunda Epstein'ı “en iyi dostum” olarak nitelendiriyordu.

Dışişleri Bakanlığı, Mandelson'ın Epstein'ın ilk mahkumiyetinin haksız olduğunu ve itiraz edilmesi gerektiğini öne sürdüğünün ortaya çıkmasının “yeni bir bilgi” olduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Dünya
Fransızlar Adana'yı ayağa kaldırdı: Böyle hakaret görülmedi
Fransızlar Adana'yı ayağa kaldırdı: Böyle hakaret görülmedi
Kim Jong-Un'un varisi açıklandı
Kim Jong-Un'un varisi açıklandı