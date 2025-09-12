Ünlü çift nişanı attı: 5 yıllık ilişki bitti!

Yayınlanma:
Dünyaca ünlü oyuncu Nina Dobrev ve profesyonel snowboardcu Shaun White, nişanlarını atarak beş yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

The Vampire Diaries dizisiyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Nina Dobrev ve profesyonel snowboardcu olan nişanlısı Shaun White, beş yıllık birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdı.

Çifte yakın biri, kararın karşılıklı alındığını ve kolay olmadığını belirterek, "Bu karar sevgi ve derin bir saygı çerçevesinde alındı" dedi.

FESTİVALE YÜZÜKSÜZ KATILDI

İkilinin ayrılma tarihi ve nedeni henüz netleşmezken, Dobrev son olarak 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali’ne nişan yüzüğü olmadan katıldı ve nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Dobrev ve White, 2020 yılında ilişkilerini kamuoyuna duyurmuş ve 2024 Ekim ayında nişanlanmıştı. White, evlenme teklifini New York’ta, çiçeklerle dolu bir odada 5 karatlık bir pırlanta yüzükle gerçekleştirmişti.

Beş yıl süren ilişkileri boyunca çift, hem romantik anlarıyla hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmişti.

