Ufuk Özkan yeniden hastaneye kaldırıldı: Organ nakli bekliyor

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu ufuk Özkan, devam eden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi, doktorların organ nakli kararı aldığını açıkladı.

Son zamanlarda sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden kısa süre önce taburcu edilen Özkan, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI: DONÖR BEKLENİYOR

Umut Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun Bilgisine,

Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.

Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

whatsapp-image-2026-01-12-at-22-35-49.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

