Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan hakkında “intihar girişiminde bulundu” iddiaları ortaya atılmıştı.

Oyuncu bu iddiaları yalanlamış, kardeşi Umut Özkan da "Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorların kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlanınca ya servise alınacak ya da taburcu edilecek" açıklamasında bulunmuştu.

Buse Terim'i korkutan haber! Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti

"ŞÜKÜRLER OLSUN ÇIKTIK"

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve yoğun bakıma alınan Ufuk Özkan'dan iyi haber bugün geldi. Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun taburcu olduğunu duyurdu.

"Şükürler olsun çıktık. Arayan soran, dualarıyla güzel dilekleriyle yanımızda olan herkese minnettarız" ifadelerini kullanan Umut Özkan, ağabeyiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.

"KULLANDIĞIM BİR İLACIN YAN ETKİSİ SEBEBİYLE..."

Taburcu olan Ufuk Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: