Leyla Alaton veda etti
Yayınlanma:
Ünlü iş kadını, sosyete dünyasının tanınan ismi Leyla Alaton, şimdiden vedasını açıkladı. Alaton, Çin'e gideceğini söyledi.

Sosyete dünyasının tanınan ismi, ünlü iş kadını Leyla Alaton, 2026'da veda planını anlattı.
Alaton, Takvim'den Şerif Ercan'ın haberine göre; yeni yılda emekliye ayrılmaya hazırlandığının sinyallerini verdi.
"2026'da sorumluluklarımı azaltıp çocuklarıma sorumluluk vermek istiyorum. Artık onların sorumluluğunda işlerin yürümesini sağlamak istiyorum. Ben de onlara danışmanlık yapacağım. Üçüncü neslin işin içine girme vakti geldi" diyerek vedasını açıklayan Alaton, ne yapacağını da şöyle anlattı:
"Gezeceğim. Hiç gitmediğim yerlere gideceğim. Özellikle Çin'i detaylı bir şekilde gezmek istiyorum."

LEYLA ALATON KİMDİR?

1961 yılında İstanbul'da doğdu. Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton'un ilk çocuğu, Vedat Alaton'un ablasıdır.

whatsapp-image-2026-01-01-at-13-11-34.jpeg

İlkokul eğitimini Şişli Terakki İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu'nda ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde tamamladı.
ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi işletme bölümünde lisans eğitimi gördü. New York Üniversitesi'nde endüstri psikolojisi dalında yüksek lisans eğitimi aldı.
1989'da iş hayatına atıldıç ve Alarko Holding tanıtım koordinatörü oldu.
1993 yılında kendi şirketi Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketi’ni kurdu. Başta Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Doğal Hayatı Koruma Derneği ve İPRA olmak üzere birçok dernek ile sivil toplum kuruluşunun üyesidir.
1992 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını”, 1993 yılında da Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk kez seçilen “Geleceğin Liderleri” listesinde yer aldı.
Mehmet Günyeli ile 11 yıl süren evlilik yaptı. Efe Eros ve Alp Atlas adlarında iki oğlu vardır.
Alarko Şirketler Topluluğu’nun Yönetim Kurulu üyesidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

