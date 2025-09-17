Buse Terim'i korkutan haber! Yaşadığım yürek çarpıntısı bana yetti

Fatih Terim’in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, kızı Nil’in okulda geçirdiği talihsiz kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Okul hemşiresinden gelen telefonla panik yaşadığını belirten Terim, yaşananları takipçileriyle paylaştı.

"NEYSE Kİ SADECE DOKU ZEDELENMESİ OLMUŞ"

Buse Terim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Okul hemşiresinden bir telefon, Nil düştü diye... Neyse ki sadece doku zedelenmesi olmuş. Kırık, çıkık yok. Okula devam edebilecek, buz krem ve ağrı kesiciyle toparlayacağız. Yaşadığım yürek çarpıntısı bugünlük bana yetti."

Nil’in yüzündeki hafif yaralanmalar da dikkat çekti. Terim, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve ciddi bir sorun olmadığını belirtti.