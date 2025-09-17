Beyonce ve Drake'le çalışmıştı: Evinde ölü bulundu!

Grammy ödüllü müzik yapımcısı ve DJ Sidney Brown, New York’taki dairesinde ölü bulundu. 49 yaşındaki ünlü yapımcının ölüm nedeni henüz açıklanmazken, polis soruşturma başlattı.

Beyonce, Drake, Ludacris ve Lil' Wayne gibi dünya starlarıyla çalışan Brown’ın cansız bedeni, işe gitmeyince endişelenen çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bulundu.

Ailesi, Brown’ın sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve beklenmedik ölümü karşısında şoke olduklarını söyledi.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Brown, Ludacris’in 2006 tarihli 'Release Therapy' albümüyle Grammy kazanmış, Drake’in 2010 çıkışlı 'Shut It Down' şarkısının ve Beyonce’nin 2013’te yayınlanan 'Mine' adlı parçasının prodüktörlüğünü üstlenmişti.

Çalıştığı Harlem’deki Barawine isimli mekân sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Brown, ekibimizin bir parçasıydı. 10 yılı aşkın süredir bize enerjisini ve yeteneğini kattı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Müzik dünyasından çok sayıda isim Brown için taziye mesajları yayınladı.