Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nef Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ERDEN TİMUR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Erden Timur'a destek verdi. Gökbakar, paylaşımında "Erden Timur dürüst ve iyi bir insandır. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erden Timur'un MASAK raporu ortaya çıktı

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Timur’un emniyet ifadesinde Galatasaray ya da şike iddiasına ilişkin doğrudan soru yöneltilmediği aktarıldı. Erden Timur, yasa dışı bahis baronu olduğu öne sürülen Veysel Şahin’le kişisel temasının bulunmadığını, Nef13 projesinden yapılan satışların emsallerle aynı koşullarda yapıldığını, 2017’de gelen bilgi üzerine tapu devirlerinin durdurulduğunu ve belgelerin savcılığa sunulacağını belirtti.

Timur, MASAK raporundaki para hareketlerini taksit ödemeleri ve şirketlerin yüksek hacimli satış rutinleriyle açıklarken; bazı transferlerin borç - alacak, altın alım - satımı ve yurt dışı proje danışmanlığı kapsamında olduğunu söyledi.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Emniyetteki ifadesinde Timur aylık gelirini de açıkladı. Aylık 4 milyon lira geliri olduğunu beyan etti.