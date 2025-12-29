Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?

Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?
Yayınlanma:
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Yener, Z kuşağını hedef alan söylemlere tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Z kuşağına yönelik sert eleştiri yapanlara tepki gösterdi.

hande-yener.jpg

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştularÇağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştular

"SİZİN ÇOCUĞUNUZ YA DA TORUNUNUZ YOK MU?"

Sözlerine "Z kuşağını acımasızca aşağılayıcı konuşanlar" diyerek başlayan Hande Yener, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin çocuğunuz ya da torununuz yok mu? Onlara da hakaret ediyorsunuz bu şekilde. Yepyeni bir yıla onları üzerek kırarak dışlayarak girmeyi seçmeniz üzücü...

Çok değil biraz ilerde doktor avukat ya da öğretmen olduklarında onlardan sevgi ve ilgi bekleyeceksiniz. O zaman geldiğinde ne olacak ? Büyüklere saygı küçüklere sevgi vermeliyiz. Doğanın kanununu reddetmek gibi bir hata olur küçümsemek."

hande-yener-not.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Magazin
Erden Timur için Şahan Gökbakar'dan sürpriz paylaşım
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştular
