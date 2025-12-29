Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Z kuşağına yönelik sert eleştiri yapanlara tepki gösterdi.

Sözlerine "Z kuşağını acımasızca aşağılayıcı konuşanlar" diyerek başlayan Hande Yener, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizin çocuğunuz ya da torununuz yok mu? Onlara da hakaret ediyorsunuz bu şekilde. Yepyeni bir yıla onları üzerek kırarak dışlayarak girmeyi seçmeniz üzücü...

Çok değil biraz ilerde doktor avukat ya da öğretmen olduklarında onlardan sevgi ve ilgi bekleyeceksiniz. O zaman geldiğinde ne olacak ? Büyüklere saygı küçüklere sevgi vermeliyiz. Doğanın kanununu reddetmek gibi bir hata olur küçümsemek."