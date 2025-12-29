2008 yılında hayatlarını birleştiren ve yedi yıllık evliliklerini 2015 yılında dostane bir şekilde sonlandıran Çağla Şıkel ve Emre Altuğ yeniden bir araya geldi.

Şıkel ve Altuğ çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir akşam yemeğinde buluştu. 2026 yılına sayılı günler kala bir araya gelen ikili, çocuklarıyla birlikte erken bir yılbaşı yemeği yedi.

KAS SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, sunuculuğunu yaptığı program yayınlanmayan Çağla Şıkel'in kas spazmı geçirdiği öğrenilmişti.

Program tarafından yapılan açıklamada, "Programımızın yayını, sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı ani bir kas spazmı rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Değerli sunucumuzun sağlık durumu şu an kontrol altındadır ve doktor tavsiyesiyle dinlenmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

