Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştular

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştular
Yayınlanma:
Eski eşler Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay’la birlikte akşam yemeğinde bir araya gelerek erken yılbaşı kutlaması yaptı.

2008 yılında hayatlarını birleştiren ve yedi yıllık evliliklerini 2015 yılında dostane bir şekilde sonlandıran Çağla Şıkel ve Emre Altuğ yeniden bir araya geldi.

Şıkel ve Altuğ çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte bir akşam yemeğinde buluştu. 2026 yılına sayılı günler kala bir araya gelen ikili, çocuklarıyla birlikte erken bir yılbaşı yemeği yedi.

gfgfd.png

'Zengin yasası' devreye girdi! Ünlü çift 435 milyon liraya satın aldı'Zengin yasası' devreye girdi! Ünlü çift 435 milyon liraya satın aldı

KAS SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, sunuculuğunu yaptığı program yayınlanmayan Çağla Şıkel'in kas spazmı geçirdiği öğrenilmişti.

Program tarafından yapılan açıklamada, "Programımızın yayını, sunucumuz Çağla Şıkel’in yaşadığı ani bir kas spazmı rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Değerli sunucumuzun sağlık durumu şu an kontrol altındadır ve doktor tavsiyesiyle dinlenmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Hülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk olduHülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Magazin
'Zengin yasası' devreye girdi! Ünlü çift 435 milyon liraya satın aldı
'Zengin yasası' devreye girdi! Ünlü çift 435 milyon liraya satın aldı
Hülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk oldu
Hülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk oldu