'Zengin yasası' devreye girdi! Ünlü çift 435 milyon liraya satın aldı

Amerikalı süper starlar Beyonce ve Jay-Z, İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde devasa bir malikane inşa etmek için 58 dönümlük dev bir arazi satın aldı.

Normal şartlarda yapılaşmanın yasak olduğu bu arazi için yedi yatak odalı bir mülk inşa etmek için izin alındı.

MİLYONLARCA POUNDLUK BÜTÇE GEREKİYOR

Bu inşaat, İngiliz Hükümeti'nin Ulusal Planlama Politikası Çerçevesi'ndeki özel bir muafiyet maddesi sayesinde mümkün oldu. Bu madde, normalde imar izni verilmeyen kırsal alanlarda yeni konut yapılmasına izin veriyor.

Ancak bir şartla; tasarımın "istisnai kalitede, gerçekten sıra dışı ve mimarideki en yüksek standartları yansıtıyor" olması gerekiyor. Normal kısıtlamaları aşmak için milyonlarca poundluk bütçe gerektirdiğinden, bu yasal boşluk halk arasında "zengin yasası" olarak adlandırılıyor.

Dış basında yer alan haberlere göre, arazi için planlama izni ilk olarak 2021 yılında verilmiş ancak inşaat çalışmaları hiç başlamamıştı.

Arazi daha sonra, 7,5 milyon pound (yaklaşık 435 milyon TL) bedelle satışa çıkarıldı. Satın alan kişilerin ise Beyonce ve Jay-Z olduğu belirtildi.

İnşa edilecek malikanenin planı

ÜNLÜ AKINI YEREL HALKI ENDİŞELENDİRİYOR

Normalde Kaliforniya'da yaşayan çiftin, bu bölgeyi daha önce defalarca ziyaret ettiği biliniyor. Malikanenin inşa edileceği bölgede Jeremy Clarkson, Claudia Winkleman ve David-Victoria Beckham gibi ünlü isimlerin de evleri bulunuyor.

Ancak bölgeye artan ünlü akını yerel halkı endişelendiriyor. 60 yıldan uzun süredir köyde yaşayan 71 yaşındaki bir sakin, "Torunum onların buraya gelmesinin harika olduğunu düşünecek ama bence bu durum köyün ruhunu değiştirecek" diyerek endişesini dile getirdi.