Cam kemik hastalığıyla yaşayan ünlü oyuncudan acı haber geldi
ABD'de 80’li yılların efsane dizisi Diff'rent Strokes’un çocuk yıldızı Melanie Watson, 57 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünü cam kemik hastalığıyla mücadele ederek geçiren Watson’ın vefat haberini kardeşi duyurdu.

ABD'nin ünlü sitcom dizisi Diff'rent Strokes'da Kathy Gordon karakterine hayat veren Melanie Watson’dan üzücü haber geldi. 57 yaşındaki oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Watson’ın kardeşi Robert Watson tarafından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun ölümünden kısa bir süre önce iç kanama şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorların gösterdiği yoğun çabaya rağmen, Watson’ın sağlık durumunun hızla kötüleştiği ve kurtarılamadığı ifade edildi.

ÖMÜR BOYU BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTİ

Melanie Watson, hayatı boyunca kemiklerin aşırı hassas ve kırılgan olmasına yol açan genetik bir bozukluk olan osteogenesis imperfecta (cam kemik hastalığı) ile mücadele etti.

Kardeşi Robert, bu hastalığın Melanie için ömür boyu süren büyük zorluklar yarattığını belirterek, doktorların onun bu yaşa kadar hayatta kalmasını sık sık "olağanüstü bir durum" ve "mucize" olarak nitelendirdiğini söyledi.

SİYASETE DE ATILMIŞTI

Watson, canlandırdığı "Kathy Gordon" karakteriyle engelli bireylerin televizyon dünyasında temsil edilmesine öncülük etmişti.

Oyunculuk kariyerinin ötesinde engelli bireylere yardım eden Train Rite organizasyonunu da kuran Watson, bir dönem siyasete de atılmıştı.

