Lösemi teşhisi konulan Cansever’den haber var

Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı Cansever, hastane odasından sevenlerine seslenerek sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Uzun süredir yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi görmeye başladığını açıklamıştı. Teşhisin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, hastane odasından yeni bir paylaşımda bulundu.

cansever-11zon.jpg

Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradıSerdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı

"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ANTİBİYOTİKLER ALIYORUM"

Ünlü şarkıcı, çektiği videoda kendisi için dua eden herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.

Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Magazin
Somer Sivrioğlu'ndan evlilik teklifi! Karlar üzerinde 'evet' dedi
Somer Sivrioğlu'ndan evlilik teklifi! Karlar üzerinde 'evet' dedi
Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı
Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı