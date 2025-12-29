Lösemi teşhisi konulan Cansever’den haber var

Uzun süredir yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi görmeye başladığını açıklamıştı. Teşhisin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, hastane odasından yeni bir paylaşımda bulundu.

Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı

Ünlü şarkıcı, çektiği videoda kendisi için dua eden herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.

Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet."