Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kendi sesiyle arandığını söyleyerek yaşadığı şaşkınlığı ve başına gelen ilginç olayı anlattı.

Yapay zeka teknolojisindeki son gelişmelerin ardından uzmanlar, artık deepfake videoların gerçeğinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız hale geldiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'de özellikle ünlü isimlerin görüntü ve sesleri taklit edilerek hazırlanan sahte yatırım reklamları, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Bu teknolojinin ulaştığı boyutu gösteren en çarpıcı örnek ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın bizzat kendi sesiyle aranması oldu.

serdar-ortac-beni-serdar-ortac-aradi.webp

"İDDİA KUPONUNUZ HAZIR, ŞU MAÇA BAHİS OYNAYACAK MISIN?"

Sabah'tan Mevlüt Tezel'in haberine göre, yaşadığı ilginç olayı anlatan Serdar Ortaç, başına gelenleri şu sözlerle özetledi:

"Geçen gün beni Serdar Ortaç aradı. Açtım telefonu, 'Merhaba, ben Serdar Ortaç. İddia kuponunuz hazır, şu maça bahis oynayacak mısın?' dedi. Konuşuyorum ama meğer robotmuş. Adam konuşuyor ama ben! Ben bile kendime inandım. Düşünsene, akşam annemi arasa 'Oğlunun cenazesi saat 14.00'te kalkıyor' dese, kadın cenazeye gidecek. Ben tabutta yokum! Yani nasıl bir şey bu? Kendi sesimden 'İddia oynayacak mısın?' diyor adam. Ben söylüyormuşum gibi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

