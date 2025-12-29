Serdar Ortaç: Beni Serdar Ortaç aradı

Yapay zeka teknolojisindeki son gelişmelerin ardından uzmanlar, artık deepfake videoların gerçeğinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız hale geldiği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'de özellikle ünlü isimlerin görüntü ve sesleri taklit edilerek hazırlanan sahte yatırım reklamları, birçok vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Bu teknolojinin ulaştığı boyutu gösteren en çarpıcı örnek ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın bizzat kendi sesiyle aranması oldu.

Sabah'tan Mevlüt Tezel'in haberine göre, yaşadığı ilginç olayı anlatan Serdar Ortaç, başına gelenleri şu sözlerle özetledi: