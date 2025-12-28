Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşında yaşamını yitiren babası Vehbi Keskin, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşındaki babası Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kocaeli'deki Fevziye Camisi'ne getirildi. Keskin'in oğullarından Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

serkan-keskinin-babasi-son-yolculuguna-ugurlandi-1-001.jpg

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

serkan-keskinin-babasi-son-yolculuguna-ugurlandi-3.jpg

Serkan Keskin, 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin’i kaybetmişti.

Kaynak:AA

