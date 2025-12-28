Serkan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşındaki babası Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Keskin'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kocaeli'deki Fevziye Camisi'ne getirildi. Keskin'in oğullarından Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

Serkan Keskin, 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin’i kaybetmişti.