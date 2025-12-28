Son Dakika | Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu ve ikonik star Brigitte Bardot, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Bardot 91 yaşındaydı.

Brigitte Anne-Marie Bardot, bir dönemin simge sinema oyuncusu, manken ve şarkıcısı olan Bardot, son yıllarında hayvan hakları aktivistliği ile öne çıkmıştı.

1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak tanınan Bardot, kadın bağımsızlığının ve cinsel özgürlüğünün sembolü haline gelmiş, kariyeri boyunca birçok çocuk-kadın ve femme fatale rolde oynamıştı.

SİNEMADA SEKS SEMBOLÜNE DÖNÜŞÜ

Döneminin en büyük yönetmenleriyle çalışan ve şehvet içeren rollerde oynayan Bardot hızla bir seks sembolüne dönüştü.

Dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot’tan 'katliam yasasına' mektuplu çağrı

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

Fransız sinemasının simge isimlerinden Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te dünyaya geldi. Oyunculuk, modellik ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra hayvan hakları savunuculuğuyla da tanınan Bardot, 1950’li ve 1960’lı yıllarda dünya çapında ün kazandı.

Küçük yaşlarda bale eğitimi alan Bardot, 15 yaşında Elle dergisinin kapağında yer alarak dikkat çekti. Sinema kariyerine 1952 yılında adım atan Bardot, 1956 yapımı “Et Dieu… créa la femme” (Ve Tanrı Kadını Yarattı) filmiyle uluslararası bir yıldız haline geldi.

Film, Bardot’yu dönemin en çok konuşulan kadın figürlerinden biri yaptı.

Kariyeri boyunca 40’tan fazla filmde rol alan Bardot; “La Vérité”, “Le Mépris” ve “Viva Maria!” gibi yapımlarla Avrupa sinemasına damga vurdu. Doğal güzelliği, özgür kadın imajı ve cesur rolleriyle sinema tarihine geçti.

Müzik alanında da çalışmalar yapan Bardot, ünlü sanatçı Serge Gainsbourg ile iş birlikleri gerçekleştirdi. “Je t’aime… moi non plus” adlı şarkının ilk kaydı Bardot ile yapıldı.

Brigitte Bardot, 1973 yılında, henüz 39 yaşındayken sinemayı bıraktığını açıkladı. Şöhretin ve medyanın üzerindeki baskısının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını hayvan haklarına adayan Bardot, 1986 yılında Brigitte Bardot Vakfı’nı kurdu. Kürk ticareti, hayvan deneyleri ve avcılığa karşı sert açıklamalarıyla sık sık kamuoyunun gündemine geldi.

Dört evlilik yapan Bardot, uzun yıllardır Fransa’nın güneyinde bulunan Saint Tropez'de yaşamını sürdürüyordu.