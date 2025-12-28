Son Dakika | Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Son Dakika | Brigitte Bardot hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Fransız sinemasının yıldızı Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema oyuncusu ve ikonik star Brigitte Bardot, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Bardot 91 yaşındaydı.

Brigitte Anne-Marie Bardot, bir dönemin simge sinema oyuncusu, manken ve şarkıcısı olan Bardot, son yıllarında hayvan hakları aktivistliği ile öne çıkmıştı.

brigitte-bardot.jpg

1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak tanınan Bardot, kadın bağımsızlığının ve cinsel özgürlüğünün sembolü haline gelmiş, kariyeri boyunca birçok çocuk-kadın ve femme fatale rolde oynamıştı.

SİNEMADA SEKS SEMBOLÜNE DÖNÜŞÜ

Döneminin en büyük yönetmenleriyle çalışan ve şehvet içeren rollerde oynayan Bardot hızla bir seks sembolüne dönüştü.

Dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot’tan 'katliam yasasına' mektuplu çağrıDünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot’tan 'katliam yasasına' mektuplu çağrı

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

Fransız sinemasının simge isimlerinden Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te dünyaya geldi. Oyunculuk, modellik ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra hayvan hakları savunuculuğuyla da tanınan Bardot, 1950’li ve 1960’lı yıllarda dünya çapında ün kazandı.

brigitte-bardot-001.jpg

Küçük yaşlarda bale eğitimi alan Bardot, 15 yaşında Elle dergisinin kapağında yer alarak dikkat çekti. Sinema kariyerine 1952 yılında adım atan Bardot, 1956 yapımı “Et Dieu… créa la femme” (Ve Tanrı Kadını Yarattı) filmiyle uluslararası bir yıldız haline geldi.

Film, Bardot’yu dönemin en çok konuşulan kadın figürlerinden biri yaptı.

bardot.webp

Kariyeri boyunca 40’tan fazla filmde rol alan Bardot; “La Vérité”, “Le Mépris” ve “Viva Maria!” gibi yapımlarla Avrupa sinemasına damga vurdu. Doğal güzelliği, özgür kadın imajı ve cesur rolleriyle sinema tarihine geçti.

brigitte-bardot1.jpg

Müzik alanında da çalışmalar yapan Bardot, ünlü sanatçı Serge Gainsbourg ile iş birlikleri gerçekleştirdi. “Je t’aime… moi non plus” adlı şarkının ilk kaydı Bardot ile yapıldı.

brigitte-bardot3.jpg

Brigitte Bardot, 1973 yılında, henüz 39 yaşındayken sinemayı bıraktığını açıkladı. Şöhretin ve medyanın üzerindeki baskısının bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

bardot3.webp

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını hayvan haklarına adayan Bardot, 1986 yılında Brigitte Bardot Vakfı’nı kurdu. Kürk ticareti, hayvan deneyleri ve avcılığa karşı sert açıklamalarıyla sık sık kamuoyunun gündemine geldi.

saint.jpg

Dört evlilik yapan Bardot, uzun yıllardır Fransa’nın güneyinde bulunan Saint Tropez'de yaşamını sürdürüyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
Dünya
Gazzelileri bir de şiddetli yağış vurdu! 250 binden fazla kişi etkilendi
Gazzelileri bir de şiddetli yağış vurdu! 250 binden fazla kişi etkilendi
Yapay zekayla milyarder oldular! İşte liste…
Yapay zekayla milyarder oldular! İşte liste…