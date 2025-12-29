Somer Sivrioğlu'ndan evlilik teklifi! Karlar üzerinde 'evet' dedi

Yayınlanma:
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevgilisi Didem Belen’e Palandöken’de evlenme teklifi etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, o kareye "Bazen de evet"” notunu düştü.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef jüri koltuğunda oturan 54 yaşındaki ünlü şef Somer Sivrioğlu, ilk kez Ekim ayında birlikteliklerini açıkladığı sevgilisi Didem Belen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hafta sonu tatili için Erzurum’un kış turizm merkezi Palandöken’i tercih eden çiftten gelen kare sosyal medyada çok konuşuldu.

KARLAR ÜSTÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Sivrioğlu, karlar üstünde sevgilisi Didem Belen’e evlilik teklifinde bulundu. Ünlü şef, o kareyi sosyal medya hesabı üzerinden "Bazen de evet" notuyla takipçileriyle paylaştı.

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Somer Sivrioğlu, 2021 yılında, 20 yıl süren ilk evliliğini sonlandırmıştı.

