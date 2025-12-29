Hülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk oldu

Hülya Avşar'ın rakibi Özge Özberk oldu
Yayınlanma:
Hülya Avşar, kendi adına düzenlenen Hülya Avşar Cup tenis turnuvasının son gününde ünlü oyuncu Özge Özberk'le rakip oldu.

Hülya Avşar, kendi adına düzenlenen tenis turnuvası Hülya Avşar Cup kapsamında kortlarda boy göstermeye devam ediyor. Turnuvanın kapanış gününde Hülya Avşar ve ünlü oyuncu Özge Özberk, Bostancı'da gerçekleştirilen gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Avşar, "Bugün tenis turnuvasının son günüydü, gösteri maçı yapalım dedik" derken rakibi Özge Özberk hakkında da konuştu.

hulya-avsar-ozge-ozberk-ile-karsi-karsiya-geldi-3.jpg

"YİNE OYNUYORUM SİZ GÖRMÜYORSUNUZ"

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Hülya Avşar, "Ben Özge'nin tenis oynadığını duyunca çok sevindim, artık sosyal medyada paylaşmıyorum tenis oynadığımı ama yine oynuyorum, siz görmüyorsunuz" şeklinde konuştu.

2026 yılına dair beklentilerini de paylaşan ünlü isim, "Herkesin üzüntüsüyle üzülüp, herkesle sevinerek güzel bir sene geçirdik, daha iyi bir yıl olsun" temennisinde bulundu. Özge Özberk ise, "Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için" dedi.

hulya-avsar-ozge-ozberk-ile-karsi-karsiya-geldi-2.jpg

"ARABA OLAYINI GEÇELİM"

Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda 10 milyon TL değerindeki lüks aracıyla yaptığı kaza hakkındaki sorulara ise yanıt vermek istemedi. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine, "Araba olayını geçelim şimdi, tenis konuşalım" diyerek konuyu kapattı. Avşar, kaza haberlerinin sosyal medyada yayılması üzerine daha önce bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün haberlere konu olan kaza haberi yaklaşık 1,5 ay önce oldu. Gayet iyiyim. Merak edip arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

