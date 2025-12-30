Ünlü oyuncu 3 günde evlendi! "Bize bu yakışırdı"

Oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile sürpriz bir karara imza atarak dünyaevine girdi.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

"KÜÇÜK BİR DELİLİK YAPARAK CUMA GÜNÜ EVLENDİK"

Nikah sürecinin şaşırtıcı hızını esprili bir dille anlatan ikili, "Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede dünyayı tersine çevirip yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz . İyi ki varsınız, birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullanarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Oyunculuk kariyerinden önce uzun yıllar CrossFit sporuyla ilgilenen Yiğit Dikmen, geniş kitleler tarafından ilk kez 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınmıştı. Dikmen, yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alarak dizi sektörüne geçiş yaptı.

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan oyuncu; Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol aldı.