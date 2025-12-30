Ünlü oyuncu 3 günde evlendi! "Bize bu yakışırdı"

Ünlü oyuncu 3 günde evlendi! "Bize bu yakışırdı"
Yayınlanma:
Oyuncu Yiğit Dikmen, nikah başvurusu yaptıktan 3 gün sonra sevgilisi Elif Tezcan’la evlendi. Çift, mutluluklarını "Bize bu yakışırdı" sözleriyle paylaştı.

Oyuncu Yiğit Dikmen, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile sürpriz bir karara imza atarak dünyaevine girdi.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, evlilik haberini sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

nlu-oyuncu-3-gunde-evlendi-bize-bu-yakisirdi-3.jpg

Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?

"KÜÇÜK BİR DELİLİK YAPARAK CUMA GÜNÜ EVLENDİK"

Nikah sürecinin şaşırtıcı hızını esprili bir dille anlatan ikili, "Salı günü başvuruda bulunup, küçük bir delilik yaparak cuma günü evlendik! Çünkü bize bu yakışırdı. Bu kısa sürede dünyayı tersine çevirip yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz . İyi ki varsınız, birbirimizi ve sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullanarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

nlu-oyuncu-3-gunde-evlendi-bize-bu-yakisirdi-2.jpg

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştularÇağla Şıkel ve Emre Altuğ'dan erken kutlama! Yemekte buluştular

Oyunculuk kariyerinden önce uzun yıllar CrossFit sporuyla ilgilenen Yiğit Dikmen, geniş kitleler tarafından ilk kez 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınmıştı. Dikmen, yarışmanın ardından oyunculuk eğitimi alarak dizi sektörüne geçiş yaptı.

Kariyeri boyunca pek çok projede yer alan oyuncu; Şehrin Melekleri, Hayat Mucizelere Gebe ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Magazin
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?
Erden Timur için Şahan Gökbakar'dan sürpriz paylaşım
Erden Timur için Şahan Gökbakar'dan sürpriz paylaşım