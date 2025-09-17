Hollywood'un efsane ismi hayatını kaybetti

Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Patricia Crowley, 91 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ölümü, 92. doğum gününden sadece iki gün önce gerçekleşti.

Crowley’nin oğlu ve Sony Pictures yöneticisi Jon Hookstratten, ölüm nedeninin doğal olduğunu açıkladı.

"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı

PATRİCİA CROWLEY KİMDİR?

Crowley, 1953 yılında Forever Female filmiyle Altın Küre kazandı. 1960’ların popüler dizisi Please Don’t Eat the Daisies’te gazeteci Joan Nash karakterini canlandıran oyuncu, dizinin 58 bölümünde yer aldı.

1970’lerde Police Story ve Joe Forrester dizilerinde oynayan Crowley, 22 bölümde ekranlara çıktı. 1986’da Dynasty’de dikkat çeken Crowley, ayrıca Falcon Crest ve Melrose Place dizilerinde de yer aldı.

Murat Dalkılıç yanlış ameliyat kurbanı oldu: Önümüzdeki yıla kadar...

Oyuncu, Happy Days, Hawaii Five-O, Charlie’s Angels, The Love Boat, Murder, She Wrote ve Generations gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak göründü. 1990’larda Frasier, General Hospital ve Friends dizilerinde de rol aldı.

Crowley, 1997-2001 yılları arasında Port Charles dizisinde 250’den fazla bölümde yer aldı. 1989’da Generations’da 65 bölümde görünen oyuncu, 2000’lerde The Bold And The Beautiful, The Closer ve Cold Case gibi yapımlarda da ekranlardaydı. Son rolünü 2012 yapımı Mont Reve filminde oynadı.

Crowley, Elvis Presley ve Johnny Carson’ın avukatı Ed Hookstratten ile evlendi ve Ann ile Jon adında iki çocuk sahibi oldu. Çift daha sonra ayrıldı. 1986’da yapımcı, yazar ve yönetmen Andy Friendly ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.