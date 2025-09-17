Hollywood'un efsane ismi hayatını kaybetti

Hollywood'un efsane ismi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Hollywood'un Altın Küre ödüllü efsane oyuncusu Patricia Crowley, Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Patricia Crowley, 91 yaşında Los Angeles’ta hayatını kaybetti. Ölümü, 92. doğum gününden sadece iki gün önce gerçekleşti.

Crowley’nin oğlu ve Sony Pictures yöneticisi Jon Hookstratten, ölüm nedeninin doğal olduğunu açıkladı.

patricia-crowley-hayatini-kaybetti.jpg

"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı

PATRİCİA CROWLEY KİMDİR?

Crowley, 1953 yılında Forever Female filmiyle Altın Küre kazandı. 1960’ların popüler dizisi Please Don’t Eat the Daisies’te gazeteci Joan Nash karakterini canlandıran oyuncu, dizinin 58 bölümünde yer aldı.

1970’lerde Police Story ve Joe Forrester dizilerinde oynayan Crowley, 22 bölümde ekranlara çıktı. 1986’da Dynasty’de dikkat çeken Crowley, ayrıca Falcon Crest ve Melrose Place dizilerinde de yer aldı.

patricia-crowley.jpg

Murat Dalkılıç yanlış ameliyat kurbanı oldu: Önümüzdeki yıla kadar...Murat Dalkılıç yanlış ameliyat kurbanı oldu: Önümüzdeki yıla kadar...

Oyuncu, Happy Days, Hawaii Five-O, Charlie’s Angels, The Love Boat, Murder, She Wrote ve Generations gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak göründü. 1990’larda Frasier, General Hospital ve Friends dizilerinde de rol aldı.

Crowley, 1997-2001 yılları arasında Port Charles dizisinde 250’den fazla bölümde yer aldı. 1989’da Generations’da 65 bölümde görünen oyuncu, 2000’lerde The Bold And The Beautiful, The Closer ve Cold Case gibi yapımlarda da ekranlardaydı. Son rolünü 2012 yapımı Mont Reve filminde oynadı.

Crowley, Elvis Presley ve Johnny Carson’ın avukatı Ed Hookstratten ile evlendi ve Ann ile Jon adında iki çocuk sahibi oldu. Çift daha sonra ayrıldı. 1986’da yapımcı, yazar ve yönetmen Andy Friendly ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Magazin
Beyonce ve Drake'le çalışmıştı: Evinde ölü bulundu!
Beyonce ve Drake'le çalışmıştı: Evinde ölü bulundu!
"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı
"Cehennemi yaşadım" diyen Gül Onat sağlık durumunu açıkladı