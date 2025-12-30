Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?

Usta sanatçı Zihni Göktay, huzurevine yerleşme kararının ardındaki nedeni ilk kez anlattı. Kızı hakkında ortaya atılan "babasına bakmıyor" iddiasına da cevap verdi.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Zihni Göktay, Maltepe'deki bir huzurevine yerleşme kararıyla gündem olmuştu.

Evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından aldığı bu karar, kamuoyunda "yalnız bırakıldı" iddialarını gündeme getirse de usta sanatçı sessizliğini bozarak gerçekleri ilk kez paylaştı.

zihni-goktay.webp

Hakkında yapılan "kızı babasına bakmıyor" yorumlarına tepki gösteren Göktay, kızının kendisiyle kalması için çok ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini açıkladı.

"EV, EV ÜSTÜNE OLMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre usta sanatçı, bu kararı alma sebebini, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıkladı. Kızı hakkında yapılan haksız eleştirilere üzüldüğünü belirten usta oyuncu, burada kendisine çok iyi bakıldığını belirtti.

zihni-goktay-1.webp

80 yaşındaki Zihni Göktay, "Lüküs Hayat" ile Türk tiyatro tarihine adını yazdırdı. Sadece sahnede değil, "Bizimkiler" ve "Cennet Mahallesi" gibi unutulmaz dizilerdeki rolleri ile de hafızalara kazındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
