Huzurevine yerleşen Zihni Göktay gerçeği açıkladı: Kızının teklifini neden reddetti?

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Zihni Göktay, Maltepe'deki bir huzurevine yerleşme kararıyla gündem olmuştu.

Evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından aldığı bu karar, kamuoyunda "yalnız bırakıldı" iddialarını gündeme getirse de usta sanatçı sessizliğini bozarak gerçekleri ilk kez paylaştı.

Ünlü oyuncu 3 günde evlendi! "Bize bu yakışırdı"

Hakkında yapılan "kızı babasına bakmıyor" yorumlarına tepki gösteren Göktay, kızının kendisiyle kalması için çok ısrar ettiğini ancak bu teklifi bizzat geri çevirdiğini açıkladı.

"EV, EV ÜSTÜNE OLMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre usta sanatçı, bu kararı alma sebebini, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıkladı. Kızı hakkında yapılan haksız eleştirilere üzüldüğünü belirten usta oyuncu, burada kendisine çok iyi bakıldığını belirtti.

Hande Yener isyan etti: O zaman geldiğinde ne olacak?

80 yaşındaki Zihni Göktay, "Lüküs Hayat" ile Türk tiyatro tarihine adını yazdırdı. Sadece sahnede değil, "Bizimkiler" ve "Cennet Mahallesi" gibi unutulmaz dizilerdeki rolleri ile de hafızalara kazındı.