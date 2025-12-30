Yıldız Tilbe'ye açılan davada karar çıktı

Yıldız Tilbe'nin söylediği ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’ türküsü için açılan davada Yargıtay son sözü söyledi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ile Avrupa Müzik aleyhine, "Mecnunum Leylamı Gördüm" adlı eser üzerinden açılan ve uzun yıllardır süregelen telif hakkı davası, Yargıtay’ın verdiği nihai kararla sonuçlandı.

2004 yılında yayımlanan "Yıldız’dan Türküler" albümünde yer alan eserin, ozan Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olduğunu savunan ve mirasçısı olduğunu iddia eden Elmas Özkan, izinsiz kullanım iddiasıyla dava açmıştı.

Yıldız Tilbe ve firmanın avukatları ise, söz konusu eserin en az 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve halka mal olmuş "anonim" bir eser niteliği taşıdığını vurgulayarak davanın reddini talep etti.

ÖNCE İSTİNAF SONRA YARGITAY

Yerel mahkeme başlangıçta mirasçıyı haklı bularak Tilbe’nin yaklaşık 41 bin TL tazminat ödemesine hükmetse de, dosya önce İstinaf Mahkemesi’ne, ardından Yargıtay’a taşındı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, eserin Âşık Ali İzzet Özkan’a ait olmadığını, anonim karakter taşıdığını ve bu nedenle telif tazminatına konu edilemeyeceğini tespit ederek yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

