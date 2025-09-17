Murat Dalkılıç yanlış ameliyat kurbanı oldu: Önümüzdeki yıla kadar...

Murat Dalkılıç yanlış ameliyat kurbanı oldu: Önümüzdeki yıla kadar...
Yayınlanma:
Yanlış ameliyat kurbanı olduğunu belirten Murat Dalkılıç, burun ameliyatıyla ilgili sürecin hâlâ devam ettiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam Emirgan’da düzenlenen Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm galasına katıldı.

Dizinin başrolünü üstlenen sevgilisi Özgü Kaya’yı yalnız bırakmayan ünlü şarkıcı, burun ameliyatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

murat-dalkilic.jpg

Ahmet Kural ve karısının ABD aşkı: Vatandaşlık için koştularAhmet Kural ve karısının ABD aşkı: Vatandaşlık için koştular

"BU PROBLEM ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ VAR"

Dalkılıç, ameliyat sürecini şu sözlerle anlattı:

"Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi."

murat-dalkilic-ozgu-kaya.jpg

Deniz Seki'ye şok haber! Soruşturma başlatıldıDeniz Seki'ye şok haber! Soruşturma başlatıldı

Gala gecesi, dizinin oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur ve Melis Kızılaslan gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

