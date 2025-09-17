Ahmet Kural ve karısının ABD aşkı: Vatandaşlık için koştular

Yayınlanma:
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci çocuklarının ABD vatandaşlığı alabilmesi için San Diego’ya gitti.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin çiftinin ilk çocukları Kemal, geçtiğimiz yıl Miami’de doğmuş ve bu hamle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Bebeklerinin doğumunu Miami'de gerçekleştirme kararıyla gündeme gelen çift, bu kez San Diego’yu tercih etti.

ahmet-kural-cagla-gizem-sahin.webp

"İLLA AMERİKA’DAN VATANDAŞI OLSUN DİYE..."

Mehmet Üstündağ’ın Gel Konuşalım programındaki iddiasına göre; çift, Donald Trump’ın açıklamaları sonrası Miami’de risk almak istemedi ve çocuklarının kesin olarak ABD vatandaşı olabilmesi için San Diego’ya gitti.

Üstündağ, "İlla Amerika’dan vatandaşı olsun diye San Diego’ya gittiler" dedi.

ahmet-kural-cagla-gizem-001.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

