Deniz Seki'ye şok haber! Soruşturma başlatıldı

Deniz Seki, dolandırıcıların hedefi oldu. WhatsApp üzerinden çevresindekilere para talebinde bulunan şüpheliler nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişiminin kurbanı oldu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, şüpheliler, Seki'nin Instagram hesabını yakından takip ederek, buradaki takipçileri WhatsApp üzerinden aradı. İddiaya göre, Deniz Seki gibi iletişim kurarak çeşitli bahanelerle şarkıcının yakın çevresinden para istendi.

AKSESUAR DANIŞMANI FARK ETTİ

Olay, Seki'nin aksesuar danışmanı R.G.'nin durumu fark edip şarkıcıyı bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Aldığı haber nedeniyle şok yaşayan Seki, yaşanan durum üzerine savcılığa başvurarak kimliğinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip kullanılmaya çalışıldığını bildirdi.

Savcılık, başvurunun ardından hemen soruşturma başlattı.

Kaynak:Sabah

