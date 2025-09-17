Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!

Yayınlanma:
Katıldığı bir programda eski eşi ile ilgili konuşan Semiramis Pekkan, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Semiramis Pekkan, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meslek hayatının ilk yıllarında zor günler geçirdiğini anlatan Pekkan, "Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Tiyatroyu çok zevkle yaptım ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu. O yaşadıklarım bana ders oldu" dedi.

semiramis-pekkan-itiraf.jpg

"ŞAHANE ADAM BİLE AYRILIRKEN SIKINTI YARATTI"

Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıl süren evliliği hakkında da konuşan Pekkan, Eşimin sağladığı imkânları tabii ki kullandım onu da yalanlayamayacağım. Gulu beyle evliliğimde korkularım vardı. Benim korkum, hep oğlumdu. Biraz daha büyümesini bekledim ayrılmak için. O benim şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı. Yaratmadığını söylersem yalan olur" sözleriyle dikkat çekti.

semiramis-pekkan-gulu-lalvani.webp

Seda Bakan: Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?Seda Bakan: Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?

"PARTİ DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Pekkan, eski eşiyle yıllar önce yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:

"Eski eşimle flört ettiğimiz dönem bir mücevher beğendim. Bir anda pazarlık yapmaya başladı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bunu yaptığı için bir daha bir şeye 'Güzel' demedim."

Sosyal hayatı özlemediğini belirten Semiramis Pekkan, "Parti duyunca tüylerim diken diken oluyor. Beni çok yordu o hayat, hiç özlemedim" dedi.

Ablası Ajda Pekkan hakkında da konuşan Pekkan, "Ben o aileye başka bir ruh olarak geldim, benim canım ablam bambaşka bir ruh olarak gelmiş. O bir yıldız olarak gelmiş. Ben de bu tür gelmişim." ifadelerini kullandı.

semiramis-pekkan-ajda-pekkan.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

