Seda Bakan: Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?

Ünlü oyuncu Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Artık ihtiyaç odaklı alışveriş yaptığını söyleyen Bakan, "Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. Şimdi çocuğumun okul parasını düşünüyorum. ‘Aman para zor kazanılıyor’ kafasındayım. Zamansız parçalar alıyorum, 5 yıl giyeceğim diye bakıyorum. Artık olgunlaştım, bir ay sonra 40 yaşıma giriyorum" dedi.

"ÇALIŞINCA YAŞADIĞIMI ANLIYORUM"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, arka arkaya projelerde yer almasının nedenini de anlatan Bakan, "'Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba?' diye düşündüm. 'Siz görürsünüz' deyip, kendimi çalışma ortamına attım. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum, o amazon kadını ruhu sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN O PARAYI VERMEM"

Jennifer Lopez'le fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği iddialarını da yanıt veren Seda Bakan, şöyle dedi: