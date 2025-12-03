Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”

Ancak kaybedenler sadece yabancı üreticiler değil. Birçok Çinli otomobil markası da satışlarında düşüş yaşadı ve bu düşüşe benzersiz bir şekilde tepki vererek, kendi ülkelerinde satamadıkları fosil yakıtlı araçları tüm dünyaya yaydılar .

Batılı politikacılar , pazarlarını gümrük vergileriyle koruyarak Çin'den gelen ağır sübvansiyonlu elektrikli araçların tehdidine odaklanırken , Amerikalı ve Avrupalı ​​otomobil üreticileri, dünya genelindeki ülkelerde Çin'in benzinle çalışan araçlarının artan rekabetiyle karşı karşıya kalıyor.

Çinli danışmanlık firması Automobility'nin verilerine göre, Çin'in 2020 yılı itibarıyla otomobil ihracatının %76'sını fosil yakıtlı araçlar oluşturdu ve yıllık toplam sevkiyat bu yıl 1 milyondan 6,5 milyonun üzerine çıktı.

Reuters'ın analizine göre , benzinli otomobil ihracatındaki büyüme, Çin'de VW, GM ve Nissan gibi üreticilerin işlerini mahveden, Çinli elektrikli araç üreticilerine fon sağlayan ve yıkıcı bir fiyat savaşını tetikleyen aynı elektrikli araç sübvansiyonları ve politikaları tarafından desteklendi .

Bu olgu, Çin'in sanayi politikalarının geniş kapsamlı etkilerini gözler önüne seriyor. Zira yabancı rakipler, Pekin'in ulusal ve küresel çapta kilit sektörlere hakim olma hedeflerini güden devlet destekli şirketlerle rekabet etmekte zorlanıyor.

Sektör ve hükümet verilerine göre, Çin'in sadece benzinli araç ihracatı (elektrikli araçlar ve plug-in hibritler hariç) geçen yıl Çin'i hacim bakımından dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı yapmaya yetti.

Çinli otomobil üreticilerinin küresel genişlemesine ilişkin bu rapor, Reuters'ın düzinelerce ülkedeki otomobil satış verilerini incelemesine ve aralarında 11 Çinli ve iki Batılı otomobil üreticisinin yöneticilerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

En büyük ihracatçılar arasında, tarihsel olarak kâr ve mühendislik uzmanlığı için yabancı otomobil üreticileriyle ortak girişimlere bağımlı olan SAIC, BAIC, Dongfeng ve Changan gibi devlet devleri yer alıyor . Bu ortaklıklar, 1980'lerde Pekin'in yabancı oyuncuların Çin pazarına erişiminin bedeli olarak dayattığı "zorunlu evlilikler" olarak başladı.

Şimdi bu Çinli üreticiler, bir zamanlar Çin'deki ortakları olan aynı yabancı otomobil üreticilerinin toprakları olan ihracat pazarlarında satış yapıyorlar.

SAIC'in ihracatı 2020'de yıllık yaklaşık 400 bin araçtan geçen yıl 1 milyonun üzerine çıktı. Dongfeng'in beş yıl önce yaklaşık 250 bin araçlık ihracatı geçen yıl dört katına çıktı.