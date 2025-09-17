Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'ın abisinden flaş açıklamalar: Hastane izin vermedi

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'ın abisinden flaş açıklamalar: Hastane izin vermedi
Yayınlanma:
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, abisinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Umut Özkan, daha önce hastane heyetinin karaciğer yetmezliği ile mücadele eden abisine nakil için ret cevabı verdiğini açıkladı.

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zor günler geçiriyor.

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan hakkında geçtiğimiz günlerde “intihar girişiminde bulundu” iddiası ortaya atılmıştı. Oyuncu bu iddiaları yalanlarken, hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

ufuk-ozkan-saglik-durumu.webp

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi kardeşi Umut Özkan verdi. Abisini yoğun bakımda ziyaret ettiğini söyleyen Umut Özkan, "Şükürler olsun, abimi ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorların kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlanınca ya servise alınacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci başlayacak. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

ufuk-ozkan.webp

Serdar Ortaç Canan Karatay iddiasına ateş püskürdüSerdar Ortaç Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

HEYETTEN RET CEVABI GELDİ

Kardeşinin yaşadığı sürecin zorluğuna değinen Umut Özkan, nakil için yapılan başvurunun hastane heyeti tarafından reddedildiğini söyledi:

"Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Konya’da çektiği bir reklam filminde çalışan 20'li yaşlarda genç bir ışıkçı arkadaş gönüllü olarak karaciğerini vermek istedi, üstelik başka gönüllüler de çıktı. Heyet bu raporda yazan samimi ve içten açıklamaya rağmen ret cevabı çıkardı. Nakil gerçekleşmedi. İntihar süreci söz konusu değil. Genel anlamda moral bozukluğu, heyetten ret çıkışı. Bu durum abimi çok üzdü. Ben ona ‘Setlere gitme, hastaneye yat’ dedim. O ise ‘Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım’ dedi. Nafaka ve diğer yükümlülüklerini aksatmamak için kendini zorladı."

umut-ozkan.webp

Kaynak:Hürriyet

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Magazin
Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!
Semiramis Pekkan yıllar sonra itiraf etti: Utancımdan yerin dibine girdim!
Seda Bakan: Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?
Seda Bakan: Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?