Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'ın abisinden flaş açıklamalar: Hastane izin vermedi

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zor günler geçiriyor.

Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan hakkında geçtiğimiz günlerde “intihar girişiminde bulundu” iddiası ortaya atılmıştı. Oyuncu bu iddiaları yalanlarken, hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi kardeşi Umut Özkan verdi. Abisini yoğun bakımda ziyaret ettiğini söyleyen Umut Özkan, "Şükürler olsun, abimi ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık ve konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi biraz düşük ama doktorların kontrolünde. 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlanınca ya servise alınacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında karaciğer nakli süreci başlayacak. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

HEYETTEN RET CEVABI GELDİ

Kardeşinin yaşadığı sürecin zorluğuna değinen Umut Özkan, nakil için yapılan başvurunun hastane heyeti tarafından reddedildiğini söyledi: