Serdar Ortaç Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Birkaç yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Ortaç’ın, Canan Karatay’ın verdiği kremle iyileştiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"İnternette bir haber yapılmış; ‘Canan Karatay krem verdi ve Serdar’ın ağrılarını geçirdi’ diye. Külliyen yalan. Evet, ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum, kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam sayesinde. Kremle falan işim olmadı."