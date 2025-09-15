Serdar Ortaç Canan Karatay iddiasına ateş püskürdü

Yayınlanma:
Serdar Ortaç, hakkında ortaya atılan "Canan Karatay krem verdi, iyileşti" iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Birkaç yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Ortaç’ın, Canan Karatay’ın verdiği kremle iyileştiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.

"KÜLLİYEN YALAN"

Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı:

"İnternette bir haber yapılmış; ‘Canan Karatay krem verdi ve Serdar’ın ağrılarını geçirdi’ diye. Külliyen yalan. Evet, ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum, kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam sayesinde. Kremle falan işim olmadı."

serdar-ortac-aciklama.jpg

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti: Ufuk Özkan'dan açıklama geldiİntihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti: Ufuk Özkan'dan açıklama geldi

Ortaç, ikinci paylaşımında ise, "İnternette çıkan ‘Canan Karatay Serdar Ortaç’ı tedavi etti’ haberleri külliyen yalandır. Videodaki kişi ben değilim." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

