İntihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti: Ufuk Özkan'dan açıklama geldi
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Özkan, o iddianın ardından ilk kez konuştu.

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

"İntihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı" iddiaları gündem olurken, Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuşan Ufuk Özkan, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

Ufuk Özkan'ın bu açıklaması sevenlerini rahatlattı.

