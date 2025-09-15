RTÜK incelemesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden flaş karar! Her yerden kaldırdılar

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümünde Firaz ile Doğa karakterlerinin yakınlaşmasına gelen şikayetler üzerine RTÜK inceleme başlatmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi: Yeni bölüm yayınlanacak mı?

FRAGMAN HER YERDEN SİLİNDİ

İnceleme kararının ardından Kızılcık Şerbeti dizisi flaş bir karar aldı ve yeni bölüm fragmanını tüm platformlardan kaldırdı.

Dizinin yapımcısı Gold Film tarafından yapılan açıklamada da, "Bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verilmesi senaryonun değiştirileceği şeklinde yorumlandı.