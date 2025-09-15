Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi: Yeni bölüm yayınlanacak mı?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
GÖZLER RTÜK TOPLANTISINDA
RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölüm tanıtımı bu akşam ekrana gelecek dizinin cuma günü yayın planının devam ettiği öğrenildi. Ancak kesin kararın, perşembe günü yapılacak RTÜK toplantısının ardından netleşeceği belirtildi.
Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
DİZİNİN YAPIMCISI AÇIKLAMA YAPTI
RTÜK’ün inceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapımcısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.
Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.
Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."