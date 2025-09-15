Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi: Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER RTÜK TOPLANTISINDA

RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölüm tanıtımı bu akşam ekrana gelecek dizinin cuma günü yayın planının devam ettiği öğrenildi. Ancak kesin kararın, perşembe günü yapılacak RTÜK toplantısının ardından netleşeceği belirtildi.

Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

DİZİNİN YAPIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

RTÜK’ün inceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: