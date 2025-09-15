Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi: Yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK incelemesi: Yeni bölüm yayınlanacak mı?
Yayınlanma:
RTÜK tarafından Kızılcık Şerbeti dizisi için inceleme başlatılmıştı. İnceleme kararının ardından dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili "Kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER RTÜK TOPLANTISINDA

RTÜK tarafından inceleme başlatılan dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bölüm tanıtımı bu akşam ekrana gelecek dizinin cuma günü yayın planının devam ettiği öğrenildi. Ancak kesin kararın, perşembe günü yapılacak RTÜK toplantısının ardından netleşeceği belirtildi.

kizilcik-serbeti.webp

Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildiUfuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

DİZİNİN YAPIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

RTÜK’ün inceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımcısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

gold-film-11zon-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Magazin
Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi
Çelik parayı duyunca isyan etti: İnsan babasından isteyemez!
Çelik parayı duyunca isyan etti: İnsan babasından isteyemez!