Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu.

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in haberine göre, Özkan'ın yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ünlü oyuncu, dünkü paylaşımında, çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

"KİRAMI BİLE ZOR ÖDÜYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede yatan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi ile de gündeme gelmiş ve "Kiramı bile zor ödüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ufuk Özkan, Geniş Aile'nin yanı sıra Zengin Kız Fakir Oğlan, Kalk Gidelim ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde başrolde yer almıştı.